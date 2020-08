Proteste la primăria Moţăţei: Unde este islazul comunal? Zeci de ciobani din Motatei s-au adunat, ieri de dimineata, in curtea primariei. Oamenii sunt revoltati pentru ca nu au unde sa isi pasca animalele si cer sa li se dea in folosinta islazul comunal. In semn de protest, crescatorii de animale au adus cu ei in curtea primariei si cateva zeci de oi. Ciobanii nu sunt la primul protest pe tema islazului comunal. De aceasta data insa, la fata locului a ajuns si subprefectul de Dolj, Anisoara Stanculescu, care a spus ca este nevoie sa trimita o comisie de control pentru a se stabili ce s-a intamplat cu islazul comunal de la Motatei. Protestul ciobanilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Lugoj au ridicat doua permise de conducere in vederea suspendarii, in urma unei actiuni facute in zona la trecerile la nivel cu calea ferata. Actiunea a fost facuta in comun de echipajele de la Politia Rutiera si Politia Transporturi Feroviare. Oamenii legii reamintesc soferilor ca: - …

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic a decis ca din acest week-end, țara sa reintre in stare de urgența. Oamenii au fost imediat revoltați de aceasta masura și au pornit proteste de amploare in Capitala. Sustinatori ai opozitiei au asaltat sediul Parlamentului din Belgrad.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a intreprins o vizita de lucru la șantierul de construcție a podului peste riul Bic și a pasajului peste calea ferata situat pe drumul M1. Potrivit responsabililor de proiect, lucrarile de construcție au demarat in anul 2017. La prima etapa proiectul…

- Gica Popescu, consilierul Guvernului și practic șeful tuturor proiectelor legate de organizarea turneului final, care se va derula și la București in 2021, a depus eforturi uriase pentru ca tronsonul de cale ferata sa fie gata in aceasta vara. Cristi Balaj a dezvaluit ca Gica Popescu a intampinat…

- Un nou incendiu pe calea ferata. Trenul Ocnita-Balti a luat foc, ieri, pe sectorul Tirnova-Dondușeni.Potrivit unui comunicat al CFM, ajutorul mașinistului a observat fum in cabina din spate a trenului.

- Terrence Floyd a spus ca intelege ca oamenii sunt furiosi, dar este ingrijorat ca amintirea lui George Floyd va fi umbrita de distrugerile rezultate, fratele sau fiind o persoana pacifista, scrie News.ro Fratele lui George Floyd a facut apel la manifestanti, duminica, dupa un weekend de violente si…

- Oamenii ar putea primi ajutor in lupta cu coronavirusul de la cei mai buni prieteni din lumea necuvantatoarelor. Cercetatorii britanici au inceput testele care vor determina daca virusul poate fi detectat de catre caini. Daca se va dovedi ca studiul are succes, cateii ar putea deveni cei mai eficienti…

- Un autoturism a fost serios avariat, sambata dupa-masa, la Dej. Șoferul acestuia nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferata și a intrat in coliziune cu un tren. Din fericire, tanarul de la volan a scapat doar cu spaima. Autovehicul implicat in accidentul feroviar aparține unei pizzerii. ”In jurul…