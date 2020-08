Stiri pe aceeasi tema

- Premierul libanez Hassan Diab a anuntat sambata seara ca va propune organizarea de alegeri legislative anticipate, pe fondul manifestatiilor de protest declansate dupa explozia de marti din Beirut, de care libanezii considera ca se face responsabila clasa politica, transmite AFP. Seful guvernului a…

- Peste 110 persoane au fost ranite în cursul demonstratiilor desfașurate sâmbata în centrul capitalei libaneze Beirut, cel puțin 32 dintre acestea fiind transportate la spital, au informat pentru presa locala oficiali ai Crucii Roșii libaneze, potrivit Reuters.Fortele de ordine…

- Se pare ca uriașa explozie care a zguduit marți capitala libaneza a fost provocata de nitratul de amoniu. Produsul chimic este adesea folosit ca ingrașamant, dar și in fabricarea explozibililor. Premierul libanez Hassan Diab a declarat ca explozia de marți din Beirut ar fi putut fi cauzata de cantitațile…

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Marți seara, capitala libaneza Beirut a fost zguduita de doua explozii masive, care au avut loc in zona portului. Exploziile au provocat un adevarat dezastru! Potrivit ministrului Sanatații, cel puțin 100 de oameni au murit și aproape 4.000 au fost raniți. Printre cei decedați se numara și un lider…

- In portul din Beirut in care a avut loc o explozie dezastruoasa, marți, ce s-a soldat cu 78 de morți și peste 4.000 de raniți, erau depozitate 2.750 de tone de azotat de amoniu. In tragedie ar fi implicata o nava din Republica Moldova.

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…