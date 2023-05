Stiri pe aceeasi tema

- Un protest in care oamenii au strigat: "Libertate!" a avut loc in Cuba comunista, intr-o localitate din estul țarii, la 1.000 de kilometri de Havana, potrivit inregistrarilor video difuzate pe retelele de socializare sambata si duminica, in timp ce autoritatile au dat vina pe "indisciplina unor persoane…

- Autoritațile de la București sunt rugate sa sporeasca implicarea in apararea drepturilor populației de etnie romana din regiunea Cernauți. Cererea vine dinspre Elena Nandris, fost primar al comunei Mahala și un lider important al comunitații romanești din Ucraina. Ucraina limiteaza invațamantul in limbile…

- Armata americana a evacuat personalul ambasadei și familiile din capitala sudaneza Khartoum, a anunțat președintele Joe Biden, in timp ce și alte țari se straduiesc sa iși scoata cetațenii din Sudan, pe fondul luptelor continue din statul african, relateaza The Guardian și CNN.„La ordinul meu, armata…

- O suta de manifestanti care protestau zgomotos impotriva vizitei presedintelui Emmanuel Macron in Alsacia, in estul Frantei, au fost respinsi de jandarmi, cu cateva ore inainte de sosirea sa, relateaza AFP.Seful statului francez, a carui popularitate a fost afectata de decizia sa de a realiza in…

- Astazi, 31 martie, la Liceul tehnologic „Anghel Saligny” Turț s-a organizat un exercițiu de alarmare, evacuare și intervenție in caz de incendiu. Peste 300 de elevi, atat de la ciclul primar, gimnazial, liceal și profesional alaturi de cadrele didactice ale liceului au cunoscut astazi modalitatea de…

- Fortele de securitate din Brazilia au desfasurat o operatiune menita sa opreasca atacurile din timpul noptii din nord-estul tarii. Autoritatile au comunicat ca tulburarile sunt organizate de lideri ai bandelor, aflati in detentie, in semn de protest fata de conditiile din inchisoare, informeaza Rador.Bandele…

- Eurohold Bulgaria, unul dintre cele mai importante grupuri energetice și financiare din sud-estul Europei, acuza autoritațile romane de atac organizat impotriva filialei locale a Euroins, cel mai mare asigurator de pe piața romaneasca și cea mai mare unitate a Euroins Insurance Group AD. In atacul impotriva…

- FOTO: Turma de oi blocata de zapada, in comuna Pianu. Autoritațile au intervenit timp de 15 ore pentru deszapezirea drumului Un barbat a ramas blocat cu oile sambata, in localitatea Recea din comuna Pianu, dupa ce zapada a acoperit calea de acces. Autoritațile au intervenit timp de 15 ore pentru deszapezirea…