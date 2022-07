Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, pentru a cincea zi consecutiv, fața de o reforma fiscala a guvernului Viktor Orban, scrie AFP. Aceste manifestatii, primele de la realegerea liderului conservator in aprilie, au inceput marti dupa ce parlamentul a adoptat o reforma…

- Viktor Orban i-a dat asigurari, marti, lui Volodimir Zelenski ca sustine acordarea statutului de stat candidat la UE pentru Ucraina. Anuntul vine dupa ce s-a constatat un consens, la reuniunea ministrilor de Externe ai UE, pe aceasta tema, in conditiile in care purtatorul de cuvant al premierului ungar…

- Al 6-lea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, care include un embargo petrolier cu anumite scutiri, a fost aprobat, joi, de reprezentantii celor 27 de state ale Uniunii Europene. Acesta nu prevede și inscrierea sefului Bisericii Ortodoxe Ruse pe lista neagra a celor vizati de sanctiuni, informeaza…

- In lupta lor impotriva razboiului Rusiei din Ucraina, liderii UE s-au predat luni prim-ministrului ungar Viktor Orban, capituland in fața cererilor acestuia de a acorda Budapestei o scutire aproape totala de la un nou embargo asupra petrolului rusesc, transmite publicația Politico Europe.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat marți o a doua stare de urgența, de data aceasta susținand ca este necesar pentru a face fața consecințelor razboiului din Ucraina, in condițiile in care prima stare de urgența privind pandemia de coronavirus urma sa expire marțea viitoare, potrivit AFP. „Lumea…

- Atacurile rusești asupra Ucrainei s-ar opri „intr-o luna sau doua” daca aliații occidentali ar inceta sa cumpere petrol și gaze rusești, a declarat fostul consilier economic șef al lui Putin, dr. Andrei Illarionov. Ungaria este una dintre tarile care se opun unui veto pentru achizitia de petrol rusesc,…