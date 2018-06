Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Protestul s-a incheiat in jurul orei 21:50, insa mai mulți ieșeni si-au exprimat intenția de a lua parte la o noua acțiune similara, maine, de la ora 18, tot in Piata Unirii. Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura Penala.…

- Liberala Raluca Turcan lanseaza o previziune sumbra privind justitia din Romania. Reactia sefei deputatilor PNL vine dupa ce Codul de procedura penala a fost modificat ieri, in Camera Deputatilor.Citeste si: VIDEO Calin Popescu Tariceanu, PAZIT de jandarmi dupa ce a fost huiduit la Cluj…

- Clujenii sunt chemati in strada dupa ce, luni noaptea, Camera Deputatilor a adoptat luni proiectul de lege privind Codul de procedura penala. Protestul va incepe la ora 19.00, in Piata Unirii. Read More...

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Codului de procedura penala. PNL si USR au anuntat ca il vor contesta la CCR. Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai…

- Președintele USR Dan Barna a declarat ca modificarile aduse Codului de procedura penala de PSD-ALDE-UDMR vor transforma Romania intr-un adevarat rai pentru infractori. Printre modificari se numara și excluderea probelor video, daca inregistrarile sunt facute de cetațeni cu propriile telefoane mobile.…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat luni seara, dupa votul dat de plenul Camerei Deputatilor proiectului PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala, ca vor fi greu de evaluat consecintele, fiind „create conditii sa scape nu doar coruptii, ci si violatorii sau criminalii“.

- In contextul relocarii ambasadei Romaniei la Ierusalim, liderul PSD Liviu Dragnea sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributii exclusive in domeniul politicii externe. Cat despre performantele economice ale Guvernului, liderul PSD spune ca seful statului si-a luat datele de pe Facebook.