Proteste în Germania față de restricțiile anti-pandemie Sambata au loc proteste in mai multe orașe din Germania. Cetațenii protesteaza fața de masurile anti-pandemie. In cadrul manifestațiilor au avut loc violențe intre demonstranți și oamenii legii. Oamenii au ieșit in strada in Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Conform publicatiei Bild , in orașul Dresda, acolo unde au ieșit in strada aproximativ 4.000-5.000 de persoane au avut loc ciocniri intre protestatari și oamenii legii. Politia a intervenit cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, relateaza Mediafax . „Aceste persoane isi arata adevarata fata: extremisti violenti”, este mesajul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

