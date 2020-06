Proteste antirasism SUA: Statul Mississippi își va schimba steagul Congresul din Mississippi a votat duminica înlaturarea drapelului de lupta confederat din steagul statului pe fondul protestelor din ultimele saptamâni și a dezbaterii privind rasismul sistemic pe care acestea au generat-o, relateaza Insider.



Masura a fost adoptata de ambele camere ale legislativului statului, Camera Reprezentanților și Senat, beneficiind de sprijin atât din partea legiuitorilor democrați cât și a republicanilor, potrivit Associated Pres.



Noul steag va trebui sa includa cuvintele &"In God we trust&" (În Dumnezeu ne încredem) iar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

