Stiri pe aceeasi tema

- Vitali Șișov, șeful unei organizații neguvernamentale care acorda ajutor persoanelor care fugeau din calea persecuțiilor din Belarus, a fost gasit spanzurat marți, intr-un parc din Kiev, nu departe de locuința sa, informeaza Hotnews , care citeaza AFP, Reuters și BBC. Poliția ucraineana a deschis o…

- Presedintele tunisian Kais Saied a anuntat duminica seara ca îngheata activitatile parlamentului si îl demite din functie pe seful guvernului, Hichem Mechichi, dupa o zi de manifestatii împotriva conducatorilor tunisieni, noteaza AFP. Tunisia se confrunta cu un vârf al pandemiei…

- S-a pomenit cu poliția pe urme pentru ca nu le-a cedat trecerea. Șofer deși staționa la culoarea roșie a semaforului și nu avea posibilitatea sa se deplaseze în nicio direcție. Ulterior aceștia l-au oprit pe șofer. Oleg Mostovei, este șoferul care a fost oprit de catre agenții de patrulare,…

- In prima jumatate a acestui an jandarmii din Bistrița-Nasaud au indeplinit pe raza județului 5.286 misiuni. Dintre acestea ponderea cea mai mare o reprezinta misiunile de menținere a ordinii publice cu 4.295 de misiuni executate (in context Covid-19, in sistem integrat), alte 316 fiind misiuni de asigurare…

- Indigeni din Brazilia si politisti s-au infruntat marti cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia, care au facut mai multi raniti, noteaza AFP. Serviciul de presa al Camerei Deputatilor a indicat ca aproximativ 500 de manifestanti au "incercat sa invadeze"…

- Circa 60 de ofiteri de politie au fost raniti in ciocniri in apropierea unei cladiri ocupate ilegal in Berlin, a anuntat miercuri politia, relateaza AFP, citata de Agerpres. In ajunul unei inspectii de prevenire a incendiilor in aceasta cladire situata in centrul capitalei Germaniei, politistii au fost…

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, este convins ca se va intoarce la Casa Alba in calitate de șef de stat pana in august. Informația a fost dezvaluita de reporterul New York Times, Maggie Haberman, care a scris acest lucru pe Twitter. Haberman, care a fost autorul unor știri…

- Mai multi reprezentanti ai Asociatiei Agent Green au orgaizat, luni 24 mai, un portest la Busteni din cauza unor suspiciuni legate de o taiere ilegala de arbori in padurea din zona Valea Cerbului.