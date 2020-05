Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 aprilie, acesti domni, purtand aceste nevinovate tinute lejere de vacanta, au intrat nestingheriti, alaturi de multi colegi de-ai lor, in sediul care adaposteste birourile guvernatorului Statelui Michigan, pentru a marca protestul lor sustinut de o manifestatie cu personaje la fel de interesante,…

- Veste bomba in lumea manelelor! Florin Salam a anunțat ca, dupa ce se incheie pandemia de coronavirus, o va duce la altar pe Roxana Dobre, femeia cu care se iubește de ani buni și cu care are trei copii!

- Cursul de schimb al monedei nationale in raport cu moneda euro a ramas stabil, luni, in preajma maximului istoric, cu ajutorul Bancii Nationale, care a cotat euro la 4,8443 lei, dupa ce pe piata internationala valutara a ajuns la 4,89 lei. Maximul istoric, atins marti, 17 martie, este de 4,8448 lei.Citește…

- Taiwan a reusit sa limiteze epidemia de coronavirus in ciuda faptului ca are granita cu China. Experienta cu epidemia SARS care a lovit acum cativa ani tot sud-estul Asiei a ajutat micuta tara sa treaca cu bine peste aceasta criza.

- La finalul saptamanii trecute, Morgan a publicat o imagine teaser care anunța lansarea unui nou model. Astazi, producatorul britanic de nișa a lansat noul Plus Four (succesorul lui Plus 4), un model proiectat pe o arhitectura din aluminiu și echipat cu un motor turbo de 2.0 litri. La fel ca pana acum,…

- Andreea Balan a platit 90.000 euro avans la un apartament cu trei camere situat in cartierul Baicului, intr-un proiect imobiliar care nu s-a mai finalizat niciodata. Firma care ridica complexul a intrat in insolvența in 2010 iar lichidatorul judiciar a incercat sa scoata cele patru blocuri la licitație…

- Brandul Cadillac se pregatește de rebranduire totala și vrea sa atace piețele internaționale cu un model ce nu a mai construit pana acum. La inceputul anului trecut, constructorul american a publicat imagini cu un concept ce anunța primul model electric din istoria sa, un SUV ce va fi dezvoltat pe noua…

- Audi a prezentat recent cel mai puternic SUV coupe de pe piata. RS Q8 are o putere de 600 CP datorita sistemului mild-hybrid si atinge 100 km/h in doar 3,8 secunde. Viteza maxima ajunge optional la 305 km/h.