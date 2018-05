Protest pentru largirea bulevardului Prelungirea Ghencea si construirea Pasajului Domnesti

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR va incepe joi demolarea constructiilor amplasate pe culoarul de expropriere aferent Pasajului Domnesti, aflate pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT) Bragadiru, in conformitate cu autorizatia de desfiintare nr. 331/25.04.2018, se arata intr-un comunicat al companiei de drumuri.

- Doua mii de oameni au traversat Bucurestiul pe biciclete, in semn de protest. Se plang ca a trecut mult timp de cand au cerut Primariei Capitalei piste dedicate si au primit doar promisiuni. Tot promisiuni li s-au oferit si acum.

- USR condamna modul in care coalitia PSD-ALDE a decis astazi sa puna legile justitiei pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, sub rezerva primirii raportului din partea Comisiei speciale. Rapoartele erau cel mai probabil deja scrise din moment ce au fost gata atat de repede ca sa intre in plen,…

- Aproape 100 de angajați de la Termocentrala Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, aflați in timpul liber, au declanșat ieri dimineața un protest spontan la sediul unitații și au anunțat ca nu renunța la acțiune pana cand nu vor merge la fața locului premierul Viorica Dancila și…

- Bulgaria este revoltata dupa ce un medic a fost arestat sub acuzația de crima. Acesta a surprins doi hoți in propria locuința, iar unul l-a atacat și l-a ranit la picior. Medicul a reușit sa puna mana pe pistolul unuia din hoți și l-a &ic...

- Rușii au ieșit din nou in strada pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin. De aceasta data, mitingul a fost unul autorizat. Acțiunea a fost organizata in memoria opozantului rus Boris Nemțov, asasinat in urma cu trei ani, in imediata apropiere a Kremlinului.

- Scandalul instalarii placuțelor multilingve in Cluj-Napoca nu s-a incheiat nici la un an dupa ce Tribunalul Cluj obliga primaria clujeana sa instaleze 12 placuțe multilingve in oraș. Au fost instalate doar patru placuțe, motiv pentru unguri pentru a ieși din nou in strada.

- Zeci de oameni s-au adunat, incepand cu ora 17.00, in fata sediului Directiei Nationale Anticoruptie. Cele aproximativ 30 de persoane au venit cu vuvuzele, portocale si cer demisia Laurei Codruta Kovesi.