Protest masiv împotriva tăierilor necontrolate de copaci Acțiunea a fost organizata ”in semn de protest ” de George Simion , co-presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor. Manifestația a avut o forma atipica: protestatarii au circulat cu masinile prin oras, strabatand strazile principale, ruland incet și claxonand. ”Avem tot dreptul legal sa fim aici, fiecare va sta in masina lui, pastrand distanta intre participanti. Vrem sa respectam legea. (…). Claxonam si tragem un semnal puternic de alarma. (…). Avocatii nostri au spus ca avem toate drepturile constitutionale de a fi aici”, a afirmat acesta, in contextul in care reprezentanții jandarmeriei din… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oameni veniti din intreaga tara au participat, sambata, la o actiune in semn de protest pentru a condamna "taierile abuzive din timpul starii de urgenta", organizata in municipiul Sebes, unde functioneaza o fabrica de cherestea si una care produce placi de P.A.L., detinute de companii austriece.…

- Oameni veniti din intreaga tara au participat, sambata, la o actiune in semn de protest pentru a condamna „taierile abuzive din timpul starii de urgenta”, organizata in municipiul Sebes, unde functioneaza o fabrica de cherestea si una care produce placi de P.A.L., detinute de companii austriece, potrivit…

- Proteste in Piața Victoriei din București. Peste 100 de persoane au protestat, sambata, in Piata Victoriei, fata de masurile adoptate de Guvern pentru a gestiona pandemia de COVID-19. Jandarmii au impartit manifestantilor flyere pe tema prevenirii infectiei cu noul coronavirus, au declarat, pentru Agerpres,…

- Partidul A.U.R., condus de unionistul George Simion, solicita demisia sau demiterea medicului Streinu-Cercel din orice funcție publica deținuta, dupa apariția planului sau privind izolarea. In opinia formațiunii, „prin declarațiile și propunerile stupefiante facute de-a lungul timpului care au culminat…

- Vlad Voiculescu neaga intr-o postare pe Facebook ca a cerut ruperea Alianței USR-PLUS dupa ce PNL a anunțat ca va susține candidatura lui Nicușor Dan pentru Primaria Generala a Capitalei. Fostul ministru al Sanatatii se teme de un "dezmat" al PNL, partid pe care il numeste "noua ciuma", cu trimitere…

- Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, ca PLUS nu a cerut ruperea aliantei cu USR, dimpotriva a cerut functionarea acesteia. Voiculescu afirma ca a cerut ca orice negociere sa se faca in numele Aliantei USR PLUS, nu doar de catre un partid, intrucat ”forta politica constituita din USR si PLUS este…

- "Citesc in presa ca PLUS ar fi discutat / cerut ruperea Aliantei. Nici gand. Am cerut colegilor de la USR functionarea Aliantei. Am cerut ca orice negociere cu PNL sa fie facuta doar in Alianta (nu de catre unul dintre partide sau de catre vreun candidat independent), atat timp cat avem o alianta. Nu…

- Conform comunicatului transmis joi seara de Alianta USR-PLUS, anuntul PNL privind sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei arata ca Alianta USR PLUS ramane principalul proiect politic reformist al Romaniei si considera ca acest semnal ar trebui urmat in toata tara, in vederea inlaturarii…