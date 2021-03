Protest la Timișoara, cu o zi înainte ca municipiul să intre în carantină (VIDEO) Un protest a fost organizat duminica, la Timișoara, cu o zi inainte ca orașul, alaturi de alte patru localitați de la periferie, sa intre in carantina pentru 14 zile. Sute de persoane s-au adunat in centrul Timișoarei, incepand cu ora 16.00, pentru a contesta masura de instituire a carantinei care va intra in vigoare, in noaptea de duminica spre luni. Manifestația, organizata pe rețelele sociale, a inceput in fața Operei din Timișoara, dupa care oamenii au pornit in marș prin oraș, catre sediul Primariei. ”Fara carantina”, “Libertate”, “Nu vrem sa fim condusi de hoti” sunt cateva dintre mesajele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au iesit sa protesteze, duminica dupa-amiaza, fata de masura de carantinare a Timisoarei si a celor patru comune periurbane, Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda, decizie care intra in vigoare in noaptea de duminica spre luni, la ora 00.00. Oamenii au inceput se adune in…

- Ca urmare a creșterii ratei de infectare cu SARS-COV-2 (COVID-19 – 7,49 de cazuri la mia de locuitori), Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș, intrunit, astazi, in ședința extraordinara, a hotarat ca Timișoara și localitațile limitrofe, Moșnița Noua, Giroc, Dumbravița și Ghiroda,…

- Un camin cultural nou construit in comuna Dumbravița, județul Timiș, are doua scari cu balustrada și placate cu granit care duc spre tavan. Primarul comunei susține ca lucrarile, deși ar fi trebuit sa fie finalizate la sfarșitul anului trecut, sunt facute in proporție de 85%. „Doua scari, placate cu…

- Protestele declansate de arestarea rapperului Pablo Hasel au continuat duminica noaptea la Barcelona, dar s-au desfasurat pasnic, spre deosebire de noptile precedente, cand au degenerat in revolte - tulburari, transmit AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Strigand 'Libertate pentru Pablo Hasel!',…

- Israelul a inceput vaccinarea adolescenților cu varste cuprinse intre 16 și 18 ani. Israelul este țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare in randul populației. Deja sunt vazute efectele. Internarile in randul pacienților Covid-19 in varsta au scazut cu circa 60%. Aceasta țara a trecut…

- De la 1 ianuarie 2021 municipiul Constanța iese din carantina. INSP a dat aviz pentru ridicarea carantinei dupa analiza facuta de DSP. Masura carantinei se ridica incepand cu ora 20.00 Constanța a intrat in carantina pe 20 noiembrie 2020, masura fiind prelungita de mai multe ori din cauza situației…

- Un barbat de 53 de ani, din municipiul Hunedoara, aflat in carantina pentru noul coronavirus, a fost amendat, dupa ce s-a dus la serviciul local de evidenta populatiei pentru a-si schimba cartea de identitate, a anunțat, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Hunedoara, conform Agerpres.Incidentul…

- Joi de dimineata, primarul Cristian Stan, impreuna cu viceprimarii Monica Ilie și Catalin Radulescu si directorii din cadrul Primariei care vor fi implicati in procesul de deszapezire au verificat starea utilajelor detinute de Directia de Salubritate, societate aflata in subordinea unitatii administrativ…