Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca sase spitale au fost eliminate din lista investitiilor sustinute prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca urmare a diminuarii alocarii pentru Componenta 12 "Sanatate" cu 26% (740 milioane de euro), insa vor primi finantare cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca sase spitale au fost eliminate din lista investitiilor sustinute prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca urmare a diminuarii alocarii pentru Componenta 12 „Sanatate” cu 26% (740 milioane de euro), insa vor primi finantare cu…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu (USR) il acuza pe actualul ministru, Alexandru Rafila (PSD), ca „minte cu nerușinare”, aratand ca acesta „a pierdut 740 de milioane de euro bani europeni gratis pentru spitale pentru ca nu e in stare sa faca proiectele și Comisia Europeana s-a prins”, iar…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu (USR) il acuza pe actualul ministru, Alexandru Rafila (PSD), ca „minte cu nerușinare”, aratand ca acesta „a pierdut 740 de milioane de euro bani europeni gratis pentru spitale pentru ca nu e in stare sa faca proiectele și Comisia Europeana s-a prins”, iar…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a deplans tragedia de la Botoșani. La acest spital o tanara mama a fost lasata sa moara de catre cadrele medicale. A fost lasata sa agonizeze mai bine de 7 ore. Tragedia a generat revolte in Botoșani. Oamenii au protestat zile in șir. Cer ca lucrurile sa se schimbe…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a facut cunoscut faptul ca 90% din totalul deșeurile care ajung in Marea Neagra sunt din plastic. In doar trei zile au fost date amenzi in valoare de 3 milioane de lei. Mircea Fechet a fost prezent, vineri, pe plaja Modern din Constanța pentru a comunica rezultatele…

- ”Sectorul de retail a atras 21% din volumul total de investitii inregistrat in primul semestru din 2023, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, mentinandu-se in jurul valorii de 39 milioane de euro. Astfel, retailul urca in top trei din punct de vedere al interesului investitorilor,…

- Administratia judetului a contestat afirmatiile ministrului privind motivele respingerii proiectului. Comunicarea Bucurestiului cu Iasul pe acest subiect este zero si, mai mult de atat, proiectul a fost sters din lista rezervelor pentru finantare PNRR. La Iasi, ministrul Sanatatii a spus doar ca Institutul…