- O femeie, de 61 de ani, care a ajuns in 17 octombrie la spitalul din Slatina cu arsuri grave pe o mare suprafața a corpului, se afla in stare grava la Unitatea de Arși din Iași. In timp ce ministrul Sanatații din guvernul demis a anunțat ca va declanșa o ancheta, reprezentanții SJU Slatina se apara…

- Doi buzoieni, un barbat de 53 de ani și un minor de 15 ani au ajuns joi aseara la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean in urma unei altercații. Totul s-a intamplat in jurul orei 21, dupa ce, deranjat de muzica data la maxim, din curtea minorului, i-a cerut socoteala acestuia. Deranjat și…

- Noul director medical interimar al Spitalului Județean de Urgența din Deva, dr. Lucia Moga, a efectuat in ultimele zile, mai multe controale inopinate la trei dintre secțiile Spitalului Județean de Urgența: Psihiatrie, Dermatologie și Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Potrivit directorului…

- Ancheta declanșata, saptamana trecuta, de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dupa ce 12 copii din județul Neamț aflați in vacanța la Poiana Micului au ajuns cu simptome digestive la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, a infirmat ...

- Efective ale Politiei Locale, Politiei Nationale si Jandarmeriei Galati, pazesc de luni seara, dupa accidentul mortal de Sendreni, soldat cu doi morti si doi raniti grav, intrarile in Unitatea de Primiri Urgente, SMURD dar si morga Spitalului Judetean de Urgenta din Galati, luate cu asalt de zeci de…

- Un barbat in varsta de 43 de ani s-a inecat in piscina exterioara al Parcului de agrement Cornisa din municipiul Botosani, sub privirile a zeci de persoane aflate in momentul respectiv la piscina. Acesta s sarit de pe trambulina și nu a mai ieșit la suprafața. Potrivit directorul Directiei de Servicii…

- Analizele efectuate de Directiei de Sanatate Publica Suceava dupa ce saptamana trecuta un grup de 12 copii care se aflau in vacanta la Poiana Micului au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava au infirmat toxiinfectia alimentara. ...

- „Avem spital de urgenta insa ne lipsesc medicii specialisti”. Cu asta se poate mandri conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Tg-Jiu. In prezent un singur medic se ocupa de bolnavii care vin la Unitatea de Primiri Urgente pentru ca celalalt cad...