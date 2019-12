Protest în centrul Lugojului: Fără săli cu jocuri de noroc lângă școli și licee Pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor din Lugoj va avea loc sambata, 14 decembrie, de la ora 14, o manifestație impotriva salilor cu jocuri de noroc, care se afla in apropierea unitaților de invațamant. Acțiunea, organizata la inițiativa omului de afaceri lugojean Ștefan Danuț Szentpeteri, are ca scop sensibilizarea și determinarea autoritaților locale de a interzice funcționarea unor astfel de stabilimente in preajma școlilor și liceelor lugojene. „Viața și educația copiilor noștri nu trebuie sa fie afectata de tentația unor astfel de capcane, dispuse langa școlile unde… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

