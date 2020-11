Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 4 noiembrie, pana la ora 14.00, in Groși – str. Joseni, din cauza unei conducte sparte- Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Source

- Un barbat de 62 de ani, din Luduș, județul Mureș, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada 1 Mai din Petrești – Sebeș, la intersecția cu strada Valea Sebeșului, l-ar fi acroșat pe un barbat de 60 de ani, din Sebeș, care se deplasa pe o bicicleta, potrivit IPJ Alba. In urma accidentului, biciclistul…

- Marti, 8 septembrie, in jurul orei 16.30, politistii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs in municipiu. Ajunsi la fata locului politistii au identificat un barbat de 34 de ani din Baia Mare care a condus un autoturism pe strada Garii, iar in zona trecerii pentru pietoni din fața…

- Circa 3.000 de persoane au demonstrat sambata in centrul capitalei croate Zagreb, impotriva restrictiilor impuse de guvernul croat pentru combaterea coronavirusului, transmite DPA, care citeaza presa locala. Iar la Roma, aproximativ 1.000 de oameni au manifestat in centrul capitalei Italiei impotriva…

- Politistii din Mures au efectuat doua perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata. Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 2 septembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Reghin, sub coordonarea…

- Un alt accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Baia Mare. Acesta s-a petrecut pe strada Progresului și potrivit primelor informații, accidentul nu s-a soldat cu victime. Știre in curs de actualizare Source

- Perechea formata din Horia Tecau și olandezul Jean Julien Rojer va infrunta, miercuri seara, cuplul american Steve Johnson/Austin Krajicek in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters "Western&Southern Open" de la New York. Tecau și Rojer au trecut, in optimi, cu 6-3,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de Covid-19, relateaza AFP. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor…