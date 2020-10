Protest anti-mască la Piaţa Universităţii Un protest fata de purtarea mastii de protectie are loc sambata dupa-amiaza in Piata Universitatii din Capitala, participantii, unii cu copii alaturi, criticand masurile luate de autoritati.



Protestatarii au steaguri tricolore, in mare parte nu poarta masca si nu respecta distantarea sociala. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

Ei au cerut sa se renunte la masurile impuse de Guvern si au scandat "Libertate", "Rusine, rusine sa va fie" si "Copiii nostri nu-s cobaii vostri". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

