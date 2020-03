Protest al veteranilor de război la Chişinău. Un protestatar a spart cu BUZDUGANUL uşa Guvernului VIDEO S-a dat citire unei declarații cu o serie de cerințe, in special, ce vizeaza retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. In momentul in care voiau sa depuna petiția in adresa Guvernului, oamenii legii au incercat sa-i opreasca pe protestatari. Pe unul dintre ei i-a enervat asta. Avea un buzdugan in mana cu care a spart ușa de sticla a Casei Guvernului. Protestatarii i-au huiduit pe cei care au mers in coloana spre Complexul Memorial „Eternitate", pentru ca ar face asta de dragul „tușoncii (n.r. carne inabușita)". S-au aratat indignați și de declarațiile scandaloase facut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

