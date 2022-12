Protest al comercianților din piețe la Timișoara Piețarii din Timișoara protesteaza, luni dimineata, in fata societații SC Piețe SA, dupa ce a fost anuntata majorarea chiriilor cu 20%, incepand de anul viitor. Dupa noile modificari, taxa zilnica urmeaza sa creasca la 30 de lei, abonamentele lunare vor fi de 670 de lei, iar rezervarile urmeaza sa fie scoase. Pentru o boxa din piața de gros, dupa majorari, un comerciant ar urma sa achite suma de aproximativ 300 de lei pe metru patrat, dupa ce vor trebui sa plateasca chirie și pentru rampa de acces. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/piete.mp4 sursa: Antena 3 Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

