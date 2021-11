Protejeaza-ti afacerea si iarna! Transforma terasa intr-un spatiu perfect si pentru sezonul rece Pandemia a lovit puternic in antreprenorii din domeniul HoReCa si chiar daca restrictiile s-au mai "inmuiat" si restaurantele, barurile si terasele au ramas deschise, ele functioneaza la capacitate redusa. In exterior masurile sunt ceva mai relaxate decat in interior, asa ca investitia in amenajarea unei terase pe care clientii sa se simta bine si in sezonul rece poate fi solutia salvatoare pentru afacerea ta. Terasele adaptabile la orice conditii meteorologice O terasa "inteligenta", care poate gazdui clienti la masa si pe vreme rea, nu doar pe vreme buna, poate fi mana cereasca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

