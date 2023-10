Protejăm spaţiile verzi în noul Cod al Urbanismului PNL a obținut scoaterea amendamentelor nocive din Codul Urbanismului care ar fi dus la reducerea drastica a spațiilor verzi dintre blocuri. O astfel de masura ar fi favorizat doar dezvoltatorii imobiliari și ar fi fost in dezavantajul cetațenilor din marile aglomerari urbane: „Am solicitat, din partea grupului PNL, eliminarea amendamentelor nocive depuse la Senat, care insemnau eliminarea spațiilor verzi dintre blocuri și o reducere a procentului obligatoriu in special in marile orașe și, mai ales, in București. Propunerea PNL a fost acceptata de toate grupurile parlamentare. Vom propune și o… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum redacția noastra a anunțat in premiera inca de ieri, o organizație a societații civile a inaintat Guvernului și Parlamentului o solicitare de reglementare a spațiilor verzi."Romanii au nevoie de, vor și merita mai mult spațiu verde. Spațiile verzi sunt un factor indispensabil nu numai in…

- PNL a obtinut scoaterea amendamentelor nocive din Codul Urbanismului care ar fi dus la reducerea drastica a spatiilor verzi dintre blocuri.O astfel de masura ar fi favorizat doar dezvoltatorii imobiliari si ar fi fost in dezavantajul cetatenilor din marile aglomerari urbane, sustin liberalii. "Am solicitat,…

- Schimbari la cartea de identitate. Noi informații despre titulari ar urma sa fie incluse in document. Motivul Un proiect de lege adoptat la Senat prevede schimbari in carțile de identitate ale romanilor. Se propune introducerea unor noi informații despre persoane. Actul normativ a fost adoptat in 3…

- Datorita faptului ca in data de 29.08.2023 condițiile meteorologice nu au permis desfașurarea acțiunilor de dezinsecție, Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud va relua acțiunile in data de 01.09.2023, incepand cu ora 23:00, in Parcul Municipal Aiud și in zona centrala. Substanța folosita…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a dezvaluit recent o serie de propuneri inovatoare, menite sa contribuie la o circulație mai fluida, siguranța pietonilor și, in general, la imbunatațirea calitații vieții cetațenilor din Bacau. Aceste propuneri, majoritatea provenind direct de la locuitorii orașului, au…

- FCSB - Poli Iasi, meci contand pentru etapa a 6-a din campionatul Romaniei, este programat duminica, 20 august, de la ora 21:30, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Fostul primar interimar al municipiului Chișinau, Nistor Grozavu, a fost trimis pe banca acuzaților pentru depașirea atribuțiilor de serviciu. Astfel, potrivit procurorilor, pe cand deținea funcția de demnitate publica, inclusiv patronarea activitații Direcției generale arhitectura, urbanism și relații…

- Pegas Impex SRL Constanta si Atlas Sport SRL din Mures si au adjudecat contractele de la Primaria Cernavoda privind modernizarea spatiilor verzi si a locurilor de joaca din oras. In Sectiunea Document, poate fi consultat anuntul de atribuire de la Cernavoda.Pegas Impex SRL Constanta si Atlas Sport SRL…