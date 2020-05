Stiri pe aceeasi tema

- ”Jula Lucian a inlesnit practicarea prostituției și a obținut foloase materiale de pe urma practicarii prostituției de catre numita J.I., in perioada noiembrie 2016 - martie 2020. Astfel, persoana vatamata a practicat prostituția in elveția in cluburi destinate pentru aceasta activitate, iar cea mai…

- Intregul lot al echipei de fotbal CFR Cluj a fost testat, miercuri, pentru COVID-19, a anuntat campioana Romaniei pe pagina sa de Facebook. ''Astazi, la stadion, au fost testati jucatorii, staff-ul tehnic si staff-ul administrativ al clubului nostru pentru Covid-19'', a comunicat clubul,…

- Jucatorii antrenați de Dan Petrescu nu și-au încasat primele pentru parcursul european, dar nici ultima tranșa de 15.000 de euro pentru transferul lui Alexandru Chipciu. Giovanni Becali, unul dintre cei mai puternici impresari din România, a confirmat datoria pe care o are CFR…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, nu a scapat de „atenția“ UEFA , dupa incidentele de la meciul tur cu Sevilla, din 16-imile Ligii Europa. Ardelenii trebuie sa plateasca 3.500de euro din cauza fanilor, care nu au respectat regulile impuse la partidele din cupele europene și au aprins torțe. In schimb, antrenorul…

La data de 15 martie a.c., in baza investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au identificat si retinut 3 barbati in varsta de 31, 20, respectiv 17 ani, din...

- Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 15 – 21 februarie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- FCSB. Deși Gigi Becali l-a criticat pentru mașina de 100.000 de euro și pentru jocul prestat cu CFR Cluj, patronul FCSB il considera pe Olimpiu Moruțan noua perla a echipei sale. Gigi Becali a uitat de Dennis Man și Florinel Coman și mizeaza totul pe mijlocașul Olimpiu Moruțan (20 de ani), despre care…