Prostia, ticăloșia, Crevedia. România Un șofer vadit mult prea inteligent a incercat sa mute gaz lichefiat dintr-o cisterna intr-alta cu un furtun. Inca doi șoferi au stat sa se uite la el fara sa ii zica ”bai, ești prea deștept și o sa mori”. Patru nepalezi angajați la stația GPL ilegala din Crevedia au fugit sa opreasca traficul pe șosea, ca luase foc treaba romaneasca și s-au trezit, 3 secunde mai tarziu, in pielea arsa goala. Unul dintre ei, intubat, ranit grav, imposibil de trimis la salvarea din spitalele din Vest. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

