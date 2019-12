Prorectorul de la Spiru Haret și alte cinci persoane au fost reținute. Procurorii au o listă lungă de acuzații Prorectorul Universitații „Spiru Haret” și alte șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT. Procurorii DIICOT vorbesc despre o fraudare de proporții a examenelor in cadrul Universitații Spiru Haret și au audiat aproape 100 de persoane. „In urma audierilor, pentru șase persoane s-a dispus masura reținerii pentru 24 de ore. Acestea urmeaza sa fie prezentate The post Prorectorul de la Spiru Haret și alte cinci persoane au fost reținute. Procurorii au o lista lunga de acuzații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000.000 de țigari au fost confiscate și 10 persoane au fost reținute, in urma a 34 de percheziții facute de polițiștii de la transporturi din Timișoara, la persoane banuite de contrabanda, scrie Mediafax. Perchezițiile s-au facut marți in județele Timiș și Arad, intr-un dosar penal de contrabanda.…

- Procurorii DIICOT au decis, marti, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a trei persoane, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, favorizarea faptuitorului si abuz in serviciu, in dosarul in care o grupare condusa de o familie de cetateni germani este acuzata…

- Zece persoane din judetul Prahova, suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, au fost retinute pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)…

- Ludovic Orban nu se grabește sa anunțe lista miniștrilor propuși pentru Executivul pe care il va conduce. Premierul desemnat a declarat ca inainte de toate va purta negocieri cu toate formațiunile politice din Parlament care au susținut moțiunea de cenzura de demitere a Guvernului Dancila. Ludovic…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj si procurorii DIICOT au efectuat trei perchezitii domiciliare si au pus in executare patru mandate de aducere, intr un dosar penal de trafic de minori, fiind retinute doua persoane. La data de 10 octombrie a.c., politistii Serviciului…

- Sapte persoane cu varste intre 21 si 53 de ani au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politisti si procurorii DIICOT in judetele Neamt si Harghita, pentru destructurarea unei grupari care se ocupa cu contrabanda cu tigari, scrie news.ro.Politistii de la Serviciul de Combatere…

- Secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii se pregatește sa puna un interimar la DIICOT, in urma demisiei lui Felix Banila, la cererea lui Klaus Iohannis și la insistențele ministrului revocat al justiției Ana Birchall. Procurorii din CSM fac un fel de brain storming pentru a gasi omul…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa luni searala Palatul Cotroceni. Șeful statului a criticat modul in care a fost condusa ancheta de la Caracal, drept urmare a cerut demisia imediata a procurorului șef al DIICOT, Felix Banila. Președintele Iohannis s-a referit și la evenimentele…