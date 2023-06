Propunerea PSD de schimbare a ministerelor, respinsă de UDMR Kelemen Hunor a vorbit despre propunerea PSD privind schimbarea ministerelor. Se pare ca momentan, UDMR nu este de acord cu așa ceva. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a spus, duminica dupa intanirea cu PSD și PNL din Coaliție ca nu accepta sa schimbe ministerele. “Noi am spus, trebuie sa respectam protocolul. Trebuie sa fie un mesaj ca daca au semnat o hartie, iși vor respecta cuvantul dat. Asta a fost principiul d ela care am plecat. Nu avem nici un motiv ca sa spunem ca nu suntem in stare sa guvernam. Colegii mei mi-au dat mandat sa se respecte acordul. Putem ramane cu Dezvoltarea și cu Mediul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

