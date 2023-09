Propunere: Patru zone pentru rulote cu fast-food în Piatra-Neamţ Dupa succesul repurtat de editia din acest an a Urbea Food Fest in Piatra-Neamt (detalii gasiti aici / ), primaria doreste sa permanentizeze acest tip de servicii in oras. In acest scop, Primaria Piatra-Neamt a pus in dezbatere publica pe site-ul oficial o propunere de modificare a actualului Regulament pentru desfasurarea comertului stradal si pentru terasele sezoniere. Sunt doua modificari ce se doresc a fi aduse acestui regulament. Prima dintre ele, vine din partea Politiei Locale Piatra-Neamt si vizeaza posibilitatea ca bunurile ce fac obiectul unei infractiuni sa poata fi confiscate si apoi… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

