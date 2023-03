Propunere legislativă pentru a împiedica vânzarea autotutismelor cu kilometrajul dat înapoi. Nouă obligativitate pentru proprietarii de mașini Propunere legislativa pentru a impiedica vanzarea autotutismelor cu kilometrajul dat inapoi. Noua obligativitate pentru proprietarii de mașini Propunere legislativa pentru a impiedica vanzarea autotutismelor cu kilometrajul dat inapoi. Noua obligativitate pentru proprietarii de mașini Noi obligații pot fi aduse printr-un proiect de lege, celor ca vand mașinile proprietate personala. Conform expunerii de motive a noii propuneri legislative, se vor stabili anumite prevederi referitoare Ia certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate in vederea inmatricularii […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

