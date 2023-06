Stiri pe aceeasi tema

- Vica Blochina, schimbata dupa operatie. Vedeta le-a șocat pe colegele din showbiz-ul romanesc, dupa ce a dezvaluit activitațile desfașurate imediat dupa intervenția medicala. Nu putem sa nu recunoaștem, insa, ca arata excepțional. „Fereasca Dumnezeu!”, s-a exprimat Raluca Badulescu. Vica Blochina, schimbata…

- In urma cu cateva zile, Vica Blochina a mers de urgența la un spital privat, asta pentru ca blondina din showbiz-ul romanesc urma sa fie supusa unei proceduri chirurgicale. Ca sa iși linișteasca fanii ca nu s-a intamplat nimic, vedeta a postat, pe rețelele sociale, un videoclip, unde a vorbit despre…

- Vica Blochina a recunoscut ca a participat la Survivor Romania 2023 pentru bani. Fosta balerina a facut parte din echipa Faimoșilor și a rezistat in jungla din Republica Dominicana patru saptamani.Dupa doar 4 saptamani petrecute in jungla din Republica Dominicana, Vica Blochina a cerut sa plece acasa,…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit la inceputul anului dupa 10 ani de relație. Fostul soț al vedetei a dormit recent in casa ei, dupa ce ea a fost testata pozitiv cu COVID-19. Oana Roman și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune dupa ce s-au desparțit. La inceput, ei și-au aruncat cuvinte…

- Denis Hanganu, actorul principal din serialul „Clanul”, ne-a spus cum iși va petrece Paștele in acest an. Vedeta de la PRO TV are cateva zile libere de la filmari și are de gand sa iși viziteze bunica. Denis Hanganu s-a nascut in Huși, județul Vaslui, și revine de fiecare data cu drag acasa, in special…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar cunoscutul om de afaceri care i-a vadul clubul sportiv Steaua București lui Gigi Becali, in anul 2003, Viorel Paunescu. Și de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe cunoscutul…

- Zona ”Casa Alba” de la BIG, din Bistrița, este cufundata in intuneric. ”Uitați, domn primar, suntem in vestuil salbatic! … Ne și temem sa trecem noaptea pe acolo!” au transmis bistrițenii care locuiesc in zona. Bistrița este un șantier, de la un capat la altul. Daca unii incearca sa accepte acest lucru,…