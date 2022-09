Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum v-am informat, de astazi, 1 septembrie, calatoria cu autobuzul s-a scumpit la Pitești: un bilet costa 2,50 lei. Municipalitatea vine, insa, ”la oferta”, cum se spune, cu ceva avantajos: cu un abonament integrat, pe o luna, de 80 de lei. Citește și: Cand voturile vin in Argeș cu autobuzul Primarul…

- Date sensibile privind milioane de romani pot fi accesate de oricine are dreptul sa intre pe platforma Coronaforms. Orice persoana cu cont si parola de acces in sistem poate sa vada CNP-ul, adresa si numarul de telefon ale oricarui pacient inregistrat in platforma oficiala.

- Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a facut un apel catre pacienți marți, 16 august, sa nu le mai dea bani medicilor, admițand ca aceasta mentalitate este greu de schimbat. Adriana Pistol a fost intrebata, intr-o conferinta de presa, daca considera spaga in spitale un fenomen,…

- Centrul de Transfuzie Sanguina al Ministerului Apararii Naționale, „Col. Prof. Dr. Nicolae Nestorescu”, unitate in subordinea Direcției Medicale, a intrat in posesia primului „Autolaborator pentru donare de sange”. Acesta inlocuiește un autolaborator vechi de 14 ani, aflat in dotarea Centrului. Acesta…

- Centrul de evaluare medicala a pacientilor cu COVID-19 organizat de Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia si-a reluat activitatea, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19 pe teritoriul judetului Alba, potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES, de catre unitatea medicala,"Centrul…

- Activitatea centrului de evaluare medicala, organizat de Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, a fost reluata, avand in vedere creșterea numarului de cazuri de COVID-19 pe teritoriul județului Alba. Centrul este dedicat evaluarii medicale a pacienților depistați pozitivi și care se trateaza la domiciliu,…

- Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Salaj au anunțat ca este mare nevoie de sange din grupa AII Negativ. Doritorii sunt așteptați sa se prezinte la sediul centrului din Zalau, recoltarea facandu-se de luni pana vineri intre orele 7,30 – 14. Donatorii beneficiaza de un set gratuit de analize,…

- Cea mai longeviva campanie de donare de sange din țara, "Blood Network", inițiata de organizatorii Untold și Neversea ajunge la Targu Mureș. Fanii festivalului care vor sa doneze sange și sa salveze vieți sunt așteptați la caravana mobila sambata, 25 iunie, și duminica 26 iunie, in Piața Tineretului,…