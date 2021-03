Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare angajator din Bistrița – compania Leoni Wiring System – angajeaza un programator IT, doi ingineri Calitate și 50 de muncitori cablaje auto care vor primi salariu de incadrare de 2300 RON, tichete de masa in valoare de 15 RON, bonus lunar pentru performanța de 200 RON, spor de noapte 25%.…

- Doar scheletul a mai ramas dintr-o masina, dupa ce a luat foc in urma coliziunii cu un pom aflat pe marginea drumului. Soferul autoturismului a fost de negasit. Pompierii din Targu Jiu au intervenit ieri dimineata la stingerea unui incendiu in ca...

- Un tanar de 21 de ani, din Bradeanu, a fost ranit intr-un accident pe care chiar el l-a produs pe DN 2C, la Smeeni. Șoferul circula dinspre Buzau inspre Pogoanele in momentul in care, ajuns intr-o curba, a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de gardul unui imobil. Proprietarul casei a crezut…

- Mult laudatele dotari de care beneficiaza Spitalul Municipal Aiud au fost aspru criticate, pe facebook, de o pacienta care a relatat o serie de intamplari neplacute pe care le-a trait in cadrul unitații medicale, susținand ca nu dotarile fac un spital sa fie „la standard inalt” ci angajații acestuia.…

- Polițiștii din Campeni au confiscat 13 metri cubi de cherestea care era incarcata intr-un camion aflat intr-o parcare a DN 75. Proprietarul acestuia nu a putut prezenta documente legale pentru incarcatura, au transmis reprezentanții IPJ Alba. La data de 27 ianuarie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție…

- Joe Biden a declarat razboi coronavirusului. Inca din prima zi a mandatului de președinte, liderul de la Casa Alba va semna 10 decrete legate de pandemia COVID-19. Nadia Rmero, corespondent al CNN la Washington a povestit, joi, in direct la Antena 3, care sunt primele masuri pe care le va lua noul președinte…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție majora de peste 222 de milioane EUR din Fondul de coeziune pentru modernizarea și instalarea infrastructurilor de apa potabila și de apa uzata in județul Ilfov din Romania. Investiția va conecta mai multe persoane la rețeaua de canalizare și va asigura o calitate…

- Angela Merkel a spus in ultimul sau discurs de Anul Nou in calitate de cancelar german ca 2020 a fost de departe cel mai dificil din cei 15 ani de cand se afla in fruntea Germaniei. Ea a spus totusi ca inceputul vaccinarii impotriva COVID-19 face din 2021 un an al speranței. Citește și: Razboi…