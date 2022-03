Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 21 martie, doritorii sunt așteptați sa achiziționeze abonamentele pentru serviciul de parcare din oraș, Timpark, sistemul intrand in funcțiune pe 31 martie. Acestea se pot achiziționa de orice persoana, cele generale, in timp ce pentru rezidenți sunt abonamente speciale. Prima categorie…

- Parcare gratuita in Timișoara, cu excepția Zonei O, pana in 31 martie. Abonamentele vor fi disponibile din 21 martie. Cu excepția Zonei 0, plata pentru parcare in Timișoara este suspendata, pana la intrarea in vigoare a noului regulament din data de 31 martie. Tarifele aplicabile pentru Zona 0 sunt…

- Toate restrictiile anti-COVID din Marea Britanie vor fi ridicate joi, 24 februarie, iar testarea gratuita in masa va lua sfarsit pe 1 aprilie, a declarat luni, 21 februarie, premierul Boris Johnson, a relatat BBC . Boris Johnson a comunicat intr-un discurs tinut in fata Camerei Comunelor ca masura legala…

- Mai mulți proprietari de autovehicule din Gherla au reclamat faptul ca de la inceputul anului au ramas fara locurile de parcare. Criza locurilor de parcare din oraș nu este o noutate, dupa creșterea insemnata a numarului de mașini. Cele mai mari probleme sunt in cartierele de blocuri, unde spațiile…

- Polițiștii locali din Timișoara anunța ca renunța la autocolantele in format A4 lipite pe parbrizele șoferilor care au parcat neregulamentar. Ii vor invita pe aceștia la sediu prin intermediul unui bilețel „rezistent la intemperii”, printat la imprimanta de la șold și lasat la ștergator.

- Modificari de tarife, locuri de parcare in plus și gratuitate timp de o luna pentru donatorii de sange. Acestea sunt doar cateva noutați din proaspat aprobatul regulament al serviciului de parcare din Timișoara.

- Consilierii locali au aprobat tarifele pentru zona verde, aferente sistemului Timpark. Se mențin aceleași sume in zona centrala: 3 lei/ora de staționare daca plata se face prin voucher sau card bancar și 0,75 euro/ora de staționare, exclusiv TVA, prin SMS.

- TVA de 5% va fi aplicata doar o singura data, numai pentru prima locuința, cu o valoare maxima de 140.000 de euro, se arata intr-un proiect de lege al PSD care ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie. PSD anunța un proiect care urmeaza sa intre in vigoare de la 1 ianuarie […] The post Vesti bune…