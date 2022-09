Proprietara unei case din Tătăraşi n-o poate consolida, pentru că vecinul nu este de acord Proaspata proprietara a unei case vechi din Tatarasi, o ieseanca si-a vazut blocata dorinta de a o reconstrui. Vecinii si-au dat acordul, cu exceptia unuia, care a refuzat ferm. Cazul a ajuns in instanta, dar pana acum judecatorii nu au dat o solutie definitiva. M.L.H. a cumparat casa de pe stradela Nicorita la mijlocul lui iunie. Este vorba de un imobil de 66 mp, construit pe un teren de doar 150 mp. Imediat, a inceput demersurile pentru consolidarea si reamenajarea locuintei. La inceputul lunii iulie, s-a prezentat cu dosarul de autorizare la unul dintre vecini, G.B., pentru a obtine de la acesta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

