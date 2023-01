Principalul propagandist al lui Vladimir Putin, moderator la postul Rusia-1, Vladimir Soloviov, i-a facut „naziști nenorociți” pe liderii politici de la Berlin, de la cancelarul Olaf Scholz, pana la ministrul de Externe Annalena Baerbock, și a spus ca teritoriul Germaniei devine o ținta legitima pentru Rusia, daca livreaza astfel de arme. Solovyov reacts to media […] The post Propagandistul lui Vladimir Putin, dupa anunțul ca Germania trimite tancurile Leopard in Ucraina: „Naziști nenorociți!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .