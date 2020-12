Propaganda rusă are consilier la Ministerul Educației! Secretarul de stat Popa nu știe nimic Un colaborator al publicației Sputnik, organul oficial de propaganda al Rusiei, a devenit consilier al secretarului de stat Mihaela Popa din Ministerul Educației. Este vorba de Alexandru Mița, profesor și inspector școlar in județul Vaslui. Mița este președinte al unei asociații care militeaza intens pentru promovarea intereselor Rusiei și, in 2016, a inaintat Parlamentului European o nota de protest referitoare la o rezolutie a Legislativului Uniunii Europene contra presei ruse. SIMION a inventat imprumutul de ”un miliard pe minut”! La Gadea in emisiune In 2017, Mița declara, intr-un interviu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

