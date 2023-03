Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, potrivit informațiilor Reuters . Ajutorul ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare…

- Ajutorul, descris in doua proiecte de documente consultate de Reuters, ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare Internationala (USAID), Samantha Power, pentru a marca un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Rusia, care nu a reusit sa obtina o victorie rapida in ceea…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a generat cea mai mare deplasare de refugiati din Europa de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Costurile statului francez pentru cazarea și alocațiile refugiaților ucraineni au ajuns la aproape 500 de milioane de euro, pentru aproximativ 100.000 de persoane stramutate…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a fortat peste 8 milioane de ucraineni sa-si paraseasca casele si sa caute refugiu in Europa, potrivit raportului publicat de Crucea Rosie cu ocazia primei aniversari a razboiului. Documentul relateaza ca ONG-ul a ingrijit 14,8 milioane de oameni pe parcursul a 12…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au aprobat luni inca un ajutor militar pentru Ucraina, au declarat agentiei Reuters trei surse diplomatice. Pachetul este in valoare de 500 de milioane de euro. Anterior, intr-o declaratie pentru presa de luni, șeful diplomatiei europene, Josep Borrell, si-a…

- Tarile de Jos cauta sa inchida anul acesta cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa, din cauza problemelor de siguranta, a informat duminica publicatia britanica Financial Times (FT), citand oficiali guvernamentali, transmite Bloomberg. Guvernul vrea sa inchida pana la 1 octombrie zacamantul…

- Tarile de Jos cauta sa inchida anul acesta cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa, din cauza problemelor de siguranta, a informat duminica publicatia britanica Financial Times (FT), citand oficiali guvernamentali, transmite Bloomberg. Guvernul vrea sa inchida pana la 1 octombrie zacamantul…

- Beijingul intenționeaza sa iși distanțeze politica externa de Moscova, temandu-se de un declin al influenței economice și politice a Rusiei ca rezultat direct al invaziei dezastruoase a acesteia din Ucraina și al unei eventuale caderi a lui Vladimir Putin, scrie marți, 10 ianuarie, Financial Times (FT),…