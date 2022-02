Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor din Romania urmeaza sa introduca o cota anuala de impuscare a ursilor, ca o masura de prevenire a pericolului reprezentat de aceste animale. Proiectul de regulemant privind cota anala de recoltare a ursilor a fost supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.…

- Guvernul a anunțat o ședința speciala marti de la ora 16:00, pentru a aproba proiectul de ordonanța de urgența privind noi masuri in energie. Proiectul, care ar urma sa scada prețurile la curent și gaz pentru populație, a fost pus in dezbatere publica acum cateva zile, stabilește o noua schema de compensare…

- Camera Deputatilor avea proiectul pe ordinea de zi, un document a carui dezbatere a fost deja amanata de mai multe ori, lucru care – de altfel – s-a intamplat si azi. Opozanti declarati ai acestei masuri introduse deja de mai multe tari europene, reprezentantii Aliantei pentru Unirea Romanilor au initiat…

- In urma cu mai bine de doi ani, preotul greco-catolic din orasul Ludus, Valer Sorin Russu, a initiat proiectul "Kenya – apa pentru oamenii desertului", in cadrul caruia, lunar, o cisterna cu apa cumparata din banii colectati de la populatie ajungea in desertul Chalbi, pentru a suplini nevoia de apa…

- Un subiect controversat s-a strecurat pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de Urbanism de ieri. Acesta prevedea contractarea unei case de avocatura care sa reprezinte Primaria Bistrița și pe secterarul acesteia intr-un proces civil pierdut in prima instanța. Dupa ce Bistrițeanul.ro a prezentat „manevra”…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, ieri, ca a primit documentatie incompleta pentru proiectul Autostrazii Targu Mures – Targu Neamt. "Marti, 07.12.2021, Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial S.A. a inaintat Studiul de fezabilitate pentru Autostrada…

- Reprezentații Primariei municipiului Reghin anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare – Parc Padurea Rotunda Reghin", propus a fi amplasat in localitatea Reghin, imobil identificat prin C.F. nr. 51481, 51486, 51488, 51491, 51492/Reghin.…

- Mai multe organizații de conservarea naturii susțin ca legea care urmeaza sa intre la vot in parlament nu va rezolva problema urșilor care apar in intravilanul localitaților. Cer organizarea unor intalniri și propun introducerea in proiectul legii a mai multor amendamente. Potrivit organizațiilor de…