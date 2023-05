Stiri pe aceeasi tema

Senatul a adoptat, luni, in plen, in calitate de for decizional, proiectul legii invatamantului preuniversitar cu amendamente. Au fost inregistrate 81 de voturi 'pentru' si 28 'impotriva'. Reprezentantii opozitiei – de la USR si AUR – au votat impotriva, dupa ce au solicitat, de multe ori, retrimiterea…

Senatul a adoptat, luni, in plen, in calitate de for decizional, legile Educației. Acum, cele doua proiecte de lege merg la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege privind legea invațamantului preuniversitar a fost adoptat cu 81 de voturi „pentru" și 28 de voturi „contra". Proiectul…

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 189 de voturi pentru, 74 impotriva si 10 abtineri, proiectul legii invatamantului superior, informeaza Agerpres.ro. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, in plen, ca legea invatamantului superior cuprinde o serie de reforme importante pentru mediul academic…

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca nu s-au produs modificari in proiectul legii invatamantului preuniversitar analizat, joi, in sedinta de guvern, referitor la admiterea la liceu, precizand ca a fost pastrata varianta prezentata initial, pe 27 februarie, la

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca nu s au produs modificari in proiectul legii invatamantului preuniversitar analizat, joi, in sedinta de guvern, referitor la admiterea la liceu, precizand ca a fost pastrata varianta prezentata initial, pe 27 februarie, la Ministerul Educatiei, informeaza…

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca proiectul de lege a invatamantului preuniversitar prevede cresterea burselor pentru elevi, dar si posibilitatea ca elevii cu capacitate de performanta scolara inalta sa poata promova doi ani de studiu intr-un an scolar, potrivit Agerpres. „Crestem bursele.…

Proiectele de legi ale educației au fost publicate astazi, 27 februarie 2023, și lansate in dezbatere publica de catre ministra Ligia Deca, la aproape 5 luni de la preluarea mandatului de ministru. Este vorba despre proiectul Legii invațamantului preuniversitar și proiectul Legii invațamantului superior,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni ca proiectul de lege a invatamantului preuniversitar prevede cresterea burselor pentru elevi, dar si posibilitatea ca elevii cu capacitate de performanta scolara inalta sa poata promova doi ani de studiu intr-un an scolar, conform Agerpres. „Crestem bursele.…