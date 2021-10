Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 12 octombrie a.c., incepand cu ora 16.00, la sediul Muzeului Municipal Curtea de Argeș se va putea vernisa expoziția de fotografie semnata de prof. dr. Mihaela Aritina Ionescu. CITEȘTE ȘI: Constantin Grigore va fi dirijorul orchestrei simfonice a Filarmonicii Pitești in noua stagiune! Pe langa…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza pe 7 octombrie vernisajul Salonului Național de Fotografie din cadrul GORJFEST 2021. Din cauza condițiilor impuse de pandemie salonul este din nou național, la fel ca in 2020, celelalte ediții fiind unele cu participare…

- Expozitia de fotografie "Shylock - ultimul rol", In Memoriam Ion Caramitru, prezentata de fotograful oficial al Teatrului National din Bucuresti, Florin Ghioca, va fi vernisata, vineri, in foaierul Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau. Potrivit unui comunicat de presa al TNB, transmis, marti,…

Artistul fotograf Vasile Sebastian Luca revine la galeria turdeana cu fotografiile sale surprinzatoare, vii, poetice, meditative Expoziția sa, OXIGEN VERDE, va avea vernisajul vineri, 27 august 2021,...

- În perioada 20 &ndash 23 august Brila Mall în colaborare cu Muzeul Brilei gzduiete o expoziie de fotografie ce marcheaz aniversarea a 140 de ani de existen a muzeului.Expoziia aduce în faa publicului brilean fotografii de arhiv ce surprind monumente istorice strzi i cldiri emblematice...

- Expozitia de fotografie ''Curtea de Arges - retrospectiva'', cu imagini din arhiva istorica AGERPRES, a fost vernisata, joi, in Sala Basarabilor de la Muzeul Municipal Curtea de Arges. Expozitia cuprinde 30 de imagini din Curtea de Arges, cele mai vechi, in care…

- O noua expozitie de fotografie, realizata de Agentia Nationala de Presa AGERPRES si intitulata ''Natura in imagini'', a fost vernisata, vineri, in deschiderea festivalului Cea1 Borsec Festival, care se desfasoara la acest sfarsit de saptamana. In centrul statiunii au fost…