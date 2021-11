Stiri pe aceeasi tema

- Victober este un eveniment aflat in acest an deja la a cincea ediție și care consta in celebrarea epocii victoriene cu tot ce ține de aceasta: politica, istorie, cultura, in sens larg si literatura, in particular. Studenții de la programele de studii de engleza sub indrumarea cadrelor didactice conf.univ.dr.…

- Societatea Cultural-Științifica „Vasile Alecsandri“ Bacau a facut, in primavara acestui an, propunerea de a li se acorda doamnelor Tatiana Galan (profesoara de limba si literatura romana si limba latina) și Mariana Garmacea, profesoara-geograf, titlul de Cetațean de onoare al comunei Glavanești, județul…

- Sarbatoare mare la Orbeni, chiar de Ziua Educației, cand s-a marcat lansarea și inaugurarea Centrului de Tineret din comuna și a unui punct de informare europeana in cadrul Primariei Comunei Orbeni, parte din proiectul EUROPE DIRECT Bacau -2021-2025 , finanțat de Comisia Europeana, in parteneriat cu…

- Cei 2525 de boboci de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, din anul I, au fost intampinați luni, 4 octombrie, online, cu mesaje din partea conducerii universitații, a decanilor celor cinci facultați (Inginerie, Litere, Științe, Științe Economice, Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații),…

- Bucurie in randul studenților celor doua universitați bacauane care iși deschid astazi porțile, chiar și in condiții speciale. Astfel, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, deschiderea anului universitar 2021-2022 va avea loc online. Studenții vor primi mesajul conducerii universitații și…

- Fosta eleva a Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau, Andra Romașcanu a reușit, așa cum a facut in multe randuri in tanara ei cariera, prin munca și daruire, sa ajunga șefa de promoție 2021 a Universitații de Arte „George Enescu” din Iași. „Am ales sa studiez la Universitatea de Arte…

- Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacau, prin Facultatea de Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații, in parteneriat cu Clubul de Arte Marțiale Budokan din București, a organizat, in data de 4 sptembrie 2021, la Bacau, a Black Belt Union and Self-Defense Seminar, a IV-a ediție. Au fost prezenți…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a organizat conferința Metode e-learning de creștere a potentialului de angajabilitate a persoanelor cu dizabilitați. Evenimentul a prezentat audienței rezultatele obținute in cadrul proiectului Educational Potential of the Gamification Transmedia Learning…