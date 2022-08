Stiri pe aceeasi tema

- Un proiectil exploziv functional a fost gasit in incinta Aeroportului Oradea, in cursul zilei de joi, 25 august, a informat vineri ISU Bihor, scrie Agerpres.Potrivit comunicatului de presa, specialistii pirotehnisti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) “Crisana” al judetului Bihor au…

- Un proiectil provenit din cel de-Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit cu ocazia efectuarii unor lucrari agricole, in localitatea Borod, a informat miercuri, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, echipajul pirotehnic…

- Nr. 178 Oradea, 03.08.2022 COMUNICAT DE PRESA Proiectil exploziv descoperit in timpul unor lucrari agricole Un proiectil provenit din cel de al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperit cu ocazia efectuarii unor lucrari agricole, in localitatea Borod. Marti, 02 august a.c., in jurul orei 10.20, echipajul…

- Pe parcursul ultimelor 3 zile au inzbucnit trei incendii. Ultimul dintre acestea a avut loc inspre localitatea Gurani (comuna Pietroasa). La fata locului au fost mobilizati 28 de pompieri militari, care au fost ajutati de cativa cetateni si 2 rangeri ai Parcului Natural Apuseni. „Primul apel care anunta…

- Nr. 153 Oradea, 11.07.2022 BULETIN INFORMATIVPeste 60 de misiuni desfasurate de echipajele de stingere si de SMURD din Bihor, in weekend In perioada 09 10 iulie a.c., echipajele de stingere si echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor au…

- Echipajele medicale au transportat la spital, in noaptea de marti spre miercuri, 12 copii aflati in tabara la Lacu Rosu si care prezentau simptome de toxiinfectie alimentara. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina…

- Nr. 124 Oradea, 17.06.2022 BULETIN INFORMATIVO noua misiune de salvare a unei lebede, desfasurata de pompieri in Oradea Vineri, 17 iunie a.c., pompierii oradeni au desfasurat o noua misiune de salvare a unei lebede ranite, o operatiune similara fiind executata in urma cu o zi, in zona Podului Sfantul…