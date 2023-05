Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele legilor Educatiei, al invatamantului preuniversitar si al invatamantului superior, au ajuns joi dimineata la Senat, dupa ce au fost adoptate cu o zi in urma in plenul Camerei Deputatilor.

- Deputații dezbat amendamentele depuse la legile Educației. Ministrul Ligia Deca a facut o trecere in revista a prevederilor din legi, a planului național de combatere a violenței in școli, a planului pentru prevenirea abandonului școlar, o serie de facilitați și studenți.

- Documentele figureaza pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, unde se regasesc si cele doua rapoarte aprobate de Comisia pentru invatamant. Dezbaterile celor doua proiecte de lege ale educației pentru invațamantul preuniversitar și cel pentru invațamantul superior au fost finalizate saptamana…

- Comisia de invatamant din Camera Deputatilor a dat marti vot pe legea invatamantului universitar din cadrul legilor educatiei national, adoptand un amendament PSD care prevede, la capitolul plagiat, ca nu constituie abateri de la normele de etica diferentele de conceptie teoretica, experimentala sau…

- Proiectele legilor educatiei intra astazi in dezbaterea Comisiei pentru invatamant din Camera Deputatilor. Ieri a fost ultima zi in care au fost primite amendamente. Senatorul USR, Stefan Palarie, a precizat ca cele peste 200 de amendamente depuse de formatiunea sa vin in urma dezbaterilor cu societatea…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. Așa-numita consultare publica pe marginea proiectului educațional a starnit dezbateri…