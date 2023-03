Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a incercat sa obtina despagubiri din partea Bulgariei, dupa ce anul trecut autoritatile de la Sofia au refuzat cererea companiei rusesti de a fi platita in ruble pentru gazele livrate, a anuntat vineri ministrul interimar al Energiei din Bulgaria, Rossen Hristov,

- Oficialul suedez a spus ca Președinția țarii sale are pe agenda acest lucru și vor media discuțiile dintre cele patru state: Romania, Bulgaria, Olanda și Austria. Acesta a recunoscut recent ca Romania indeplinește toate condițiile și opoziția Austriei este din alte motive care nu au legatura cu indeplinirea…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, nu s-a razgandit dupa ce a fost in vizita in Bulgaria - tot nu este de acord cu primirea acesteia și a Romaniei in Schengen. El vrea sa ceara UE doua miliarde de euro, bani cu care Bulgaria sa refaca gardul de la frontiera sa cu Turcia. Declarațiile lui l-au iritat…

- Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz si Socar Trading, filiala companiei nationale petroliere a Republicii Azerbaidjan, au semnat in vineri primul contract individual pentru livrarea de gaze naturale azere in Romania. Contractul individual permite livrari planificate de gaze naturale incepand…

- Facem tot posibilul pentru ca Romania și Bulgaria sa poata intra in Spațiul Schengen anul viitor. Acesta este mesajul transmis de președintele Consiliului European, Charles Michel și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, la finalul ședinței de la Consiliul European.

- Intrebat cum comenteaza afirmațiile cancelarului austriac Karl Nehammer, care acuza Bulgaria ca lasa sa treaca zeci de mii de migranți ilegali, Radev a spus ca ”nu ma pot certa pe cifre, dar sunt sigur ca majoritatea migranților ajung in Austria pe alte rute"."Trei polițiști bulgari de frontiera au…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, ca sansa Romaniei de a adera la Schengen a fost redusa din cauza ca tara noastra a intrat pe lista, la pachet cu Bulgaria cand a venit votul in Consiliul JAI. El a subliniat ca, și in cazul in care Austria ar fi votat pentru aderarea Romaniei, Olanda…

- Liderul PPE Manfred Weber a declarat ca datoria sa este sa lucreze pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. „Pentru a realiza acest lucru, voi continua sa implic in mod activ partenerii nostri din Austria, pentru a ne apropia obiectivul”, a adaugat el. „Romania apartine spatiului Schengen!…