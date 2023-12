Administrația Bazinala de Apa Argeș Vedea a demarat procedurile pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Regularizare rau Valea Danului in satele Vernești și Borobonești”. Scopul lucrarii este protejarea impotriva inundațiilor a construcțiilor și terenurilor limitrofe raului Valea Danului in satele Vernești și Borobanești din județul Argeș și stoparea eroziunii malurilor. Unele zone din albia minora a acestui rau sunt meandrate și puternic colmatate, cu versanți inalți care au infuența directa asupra tranzitarii debitelor de viitura in perioadele ploioase. Se…