Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, creșterea tarifului la energie termica. In favoarea creșterii tarifului la energie termica au votat 33 de consilieri, 19 au votat „impotriva”, iar unul s-a abținut de la vot. Majorarea tarifului gigacaloriei pentru bucureșteni este necesara…

- Dublarea prețului la gigacalorie este o lovitura pentru bucureștenii care toata iarna au avut caldura cu porția și care, cu siguranța, vor avea in continuare, intrucat modernizarea infrastructurii dureaza ani și ani. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, cresterea tarifului…

- „Avem un proiect de hotarare pentru majorarea tarifului suportat de catre bucuresteni pentru gigacalorie, pentru care propunerea este 330 de lei. Este o majorarea necesara pentru a echilibra intreg sistemul de termoficare, pentru a permite mentinerea sistemului de termoficare centralizat, care are beneficii…

- Inițial, protestul era anunțat fața de facturile uriașe la energie electrica și gaze naturale, insa se pare ca acum se cere pacea in Ucraina.Protestatarii s-au deplasat la Arcul de Triumf din Capitala, dupa care au facut o oprire și in fața Ambasadei Rusiei, pentru a se aduna apoi in Piața Universitații. Protestatarii…

- Proiectele bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2022 au fost adoptate la finele anului trecut in plenul Parlamentului. Proiectul legii bugetului de stat a primit 294 voturi pentru si 120 impotriva. Proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat a avut 291 voturi pentru si…

- Adrian Marinescu, directorul medical al spitalului Matei Balș din Capitala, a confirmat informația, precizand insa ca acest medicament nu trebuie considerat unul miraculos, pentru ca "in covid termenul de miraculos nu exista". "De astazi vom administra și foarte probabil ca dupa ziua de astazi vom avea…

- Spitalele incep sa se umple cu bolnavi de coronavirus. Trei dintre cele mai mari spitale din Romania, Matei Bals, Marius Nasta si Victor Babes, nu mai au niciun loc liber pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2. Explozia de cazuri de COVID-19 incepe sa puna presiune pe sistemului medical romanesc.…

- O ancheta epidemiologica a confirmat un numar mare de infectari cu coronavirus in randul personalului medical și al pacienților de pe secțiile de chirurgie generala, medicina interna, cat și la farmacie, potrivit Digi24.In aceste condiții, s-a luat masura sistarii internarilor pana in 30 ianuarie, iar…