Proiectul are in vedere imbunatațirea infrastructurii de transport in regiunea transfrontaliera Județul Botoșani- Regiunea Cernauți, prin reabilitarea și modernizarea a 4,86 km de drum pe teritoriul regiunii Cernauți, informeaza Agenția BucPress.Potrivit „Glasul Nordului”, direcția de Drumuri a Regiunii Cernauți (Ucraina), din cadrul Administrației Regionale Cernauți, in calitate de Lider, impreuna cu UAT Județul Botoșani – Consiliul Judetean, in calitate de partener, au depus in data de 21 mai 2018 proiectul cu titlul “Imbunatațirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune intre Romania…