- Printr-un proiect inițiat de liberali se propune reducerea cotei TVA la 5%, pentru anumite produse destinate copiilor. Printre acestea se numara laptele praf, haine, scutece, incalțaminte, produse de ingrijire. Prin același proiect se mai prevede acordarea a 4 zile pe luna muncite de acasa pentru…

- Alocația copiilor ar putea fi incasata de catre parintele sau persoana careia i-a fost incredințat in urma violenței domestice. Proiect de lege Alocația copiilor ar putea fi incasata de catre parintele sau persoana careia i-a fost incredințat in urma violenței domestice. Proiect de lege Parintele caruia…

- Perioada copilariei este presarata cu cele mai frumoase amintiri de pe tot parcursul vietii. Cei mici merita sa isi petreaca aceste momente in cele mai bune conditii, iar acest lucru este necesar sa continuie si in momentul in care fac primii pasi catre colectivitate. Alegerea unui mobilier gradinita…

- Un proiect al Primariei Buzau vizeaza copiii in mod direct, dupa cum anunța edilul Constantin Toma. Prezent pe șantierul din Parcul Marghiloman, acolo unde a inceput reabilitarea grajdurilor și a Casei de Oaspeți, primarul a declarat ca și Casa Gradinarului va fi reabilitata și va avea o noua destinație,…

- Una dintre angajatele de la gradinița nr. 38 din Balți, acuzate ca bateau și injurau copiii, a fost concediata. Informația a fost confirmata pentru Realitatea.md de catre purtatoarea de cuvint a Ministerului Educației și Cercetarii, Viorica Pistrui. {{666786}}„Dadaca și-a recunoscut vina și a fost demisa…

- Parlamentari liberali au depus un proiect de lege prin care susțin inițierea Programului Național de Sprijinire a Copiilor cu Parinți Plecați la Munca in Strainatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Trei educatoare, ambasadoare ale aplicației NABU, explica de ce e important ca ambii parinții sa le citeasca copiilor. „Copilul poate sa perceapa ca lectura e doar pentru fete”.Educatoarele care ii aduc pe parinți la gradinița sa le citeasca povești copiilor. Acum au carți și acasa, prin aplicația gratuita…

- Procentul copiilor care merg la gradinita in Romania a scazut si este mult sub media europeana. World Vision Romania si Fundatia OMV Petrom lanseaza cel mai amplu proiect dedicat prescolarilor din tara noastra, cu 60.000 de copii si 10.000 de parinti inclusi. Romania se numara printre țarile UE unde rata…