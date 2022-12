Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria.

- Aproximativ 70 de picturi in ulei, pasteluri si lucrari grafice realizate de Pittner Oliver (1911-1971), care au fost imprumutate din 23 de locuri diferite, din colectii publice si private din Germania, Ungaria si Romania, fac obiectul unei expozitii retrospective care urmeaza sa fie vernisata la…

- Ungaria se confrunta cu o oferta redusa de oua, dupa ce pretul aproape ca s-au dublat, in ultimul an. Probleme sunt și in alte țari, inclusiv in Romania, unde au fost semnalate sincope in aprovizionare in anumite perioade. Guvernul maghiar a decis sa plafoneze preturile oualor la nivelurile de la sfarsitul…

- Concurs de culturism la Recas. Participa sportivi din Cehia, Serbia, Ungaria si Romania, cel mai in varsta avand 72 de ani. "Cupa Libertatii - Memorialul Vasile Balmus" isi va consuma sambtata

- Astfel, Guvernul a aprobat realizarea, de catre Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” (IFIN-HH), a unui Centru pentru Optica de Mare Putere (COMP) la Magurele. Bugetul estimat pentru realizarea proiectului este de 17 milioane de euro, din care…

- Astazi, la Universitatea de Stiințe ale Vieții ”Ion Inescu de la Brad” din Iași are loc ședința de actualizare a raportului de tara a Bancii Mondiale pentru Romania. Managerul de țara al Bancii Mondiale pentru Romania și Ungaria, Anna Ahalkatsi, a precizat ca precedentul raport a fost efectuat in 2018,…

- Azerbaidjanul face tot ce-i sta in putinta sa furnizeze gaze Romaniei, insa exista cel putin 10 tari europene care cer gaze acum statului caspic, a afirmat, joi, Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Azerbaidjan. El a fost prezent la Bucuresti la conferinta Romanian International Gas Conference,…

- Performanțele lui David Popovici au fost analizate de jurnaliștii maghiari, care se mira ca sportivul vine din Romania. Intr-un material special, publicat in ediția din septembrie de Kepes Sport și preluat de site-ul ”Nemzeti Sport”, David este supranumit ”Extraterestrul din bazin”.”Este direct, uneori…