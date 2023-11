Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de ce statul subventioneaza pentru toata lumea factura la curent electric.“Schema de compensare plafonare a fost gandita in varful crizei energetice si statul roman a ales o optiune mai usoara. De ce? Exista aceste praguri de consum…

- Ministrul Energiei a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca iarna aceasta vom ingheta de frig sau de frica facturilor. “Nici, nici. Mi-am asumat public chestiunea asta, sigur, in baza datelor pe care le-am colectat de la Transelectrica, de la Dispeceratul Energetic…

- Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat, sa trecem peste iarna care vine fara importuri, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „In…

- Premierul Ungariei a mers in Georgia exact in perioada in care Klaus Iohannis a sosit la Budapesta, cu toate ca vizita era planificata de mai multe luni, susțin surse politice pentru „Adevarul”.

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei a anunțat vineri, la Berlin, in cadrul unei intalniri cu mediul de afaceri, organizata de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana, ca Romania va fi traversata pana in anul 2030, de la est la vest, de un cablu de

- Romania lucreaza la construirea unui cablu de inalta tensiune care ar urma sa furnizeze curent nu doar intregii tari, ci si Ungariei. Se spera ca prin aceasta masura si-ar putea dubla productia de energie regenerabila si ar putea deveni furnizori regionali de curent. Ministrul roman al energiei,…

- ”Exista riscuri – si le-am vazut materializate in Ungaria, in Polonia, unde astazi nu mai poti sa dai energie in retea, folosesti doar pentru consum propriu si iti reduci factura, dar nu mai poti sa primesti bani in plus sau sa furnizezi energie electrica in retea. Incurajez acest fenomen (al prosumatorului…

- „Doresc sa ii invit politicos, ca sa nu zic sa ii somez, pe prietenii noștri austrieci ca in aceasta toamna sa nu blocheze din nou și sa fie de acord cu aderarea prietenilor nostri romani la spatiul Schengen.Interesul național al Ungariei esta ca Romania sa adere la spațiul Schengen in acest an. De…