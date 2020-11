PROIECT – MARAMUREȘUL, RESURSE NATURALE INESTIMABILE PROIECT – MARAMUREȘUL, RESURSE NATURALE INESTIMABILE Acest proiect se bazeaza pe sloganul „Sa ne producem propria hrana sanatoasa!” și va conține masuri fiscale și administrative pentru firmele cu obiect principal de activitate exploatarea urmatoarelor resurse: – ape minerale; – flora și fauna; – creșterea animalelor; – masa vegetala; – fond forestier; – ape sarate și termale. Acest proiect va facilita circulația masei monetare in interiorul județului Maramureș, deoarece toate aceste masuri sunt conexe activitaților turistice și cultural-religioase de pe teritoriul administrativ- teritorial,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

