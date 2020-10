Proiect lansat în urmă cu 9 ani, ANL şi-a adus aminte de blocul din Bucşinescu Cele 72 de apartamente care vor fi amenajate sunt destinate tinerilor care pot contracta locuintele prin credit ipotecar. Proiectul este unul mai vechi, fiind aprobat inca din anul 2011. ANL a reluat procedurile pentru constructia imobilului in urma cu doi-trei ani, iar, in octombrie 2019 a obtinut autorizatia de construire de la municipalitate. „A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru cele 72 de apartamente prin credit ipotecar din municipiul Iasi&rdquo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

